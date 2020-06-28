بعد تنبؤها بجائحة كورونا.. "الوباء" لمحمد عبد الكريم في الأعلى مبيعا بفيرجن ميجا (صورة)

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:32 م
الوباء لمحمد عبد الكريم
"الوباء" لمحمد عبد الكريم
الفجر الفني

 دخلت رواية "الوباء" سيرة من حاول النجاة للكاتب محمد عبد الكريم في قائمة الأعلى مبيعا بفيرجن ميجا ستور وعدد آخر من المكتبات الشهيرة التي تصدرت فيها الرواية قائمة الأعلى مبيعا .

 

وكانت الرواية قد صدرت في معرض الكتاب الماضي 2020 وحققت نجاحا كبيرا فور صدورها وربط البعض بين أحداثها وبين جائحة الكورونا خصوصا مع تشابه التفاصيل كثيرا ففي أحداث الرواية ينتشر الوباء في البلاد مصاحبا لأعراض تنفسية ويقضي على الكثير من البشر وهو ما يتماشي بشكل كبير مع ما يحدث حاليا بعد انتشار فيروس كورونا، وفي أحداث الرواية أيضا ينتشر الوباء بنفس الطريقة تقريبا التي شهدها انتشاره في العالم مع سيطرة حالة من الخوف والهلع على بطل الرواية الذي يحاول انقاذ من حوله من أهل وأقارب وايجاد حلول وعلاج لوقف لهذا الوباء المتفشي . وهو ما دفع البعض للحديث عن تنبؤ الرواية بما يحدث الآن رغم صدروها قبل انتشار الجائحة بعدة أشهر.

 

الرواية صدرت عن دار المصري للنشر والتوزيع  وتعد هذه هى الرواية الثانية للكاتب محمد عبد الكريم بعد "7 أوراح" التى صدرت أيضا عن دار المصرى، كما صدرت له عدة مطبوعات أدبية منها مجموعة قصصية بعنوان "زجاج عاكس" وفازت إحدى قصصها بدعم وحدة السينما المستقلة بوزارة الثقافة.

بعد تنبؤها بجائحة كورونا.. "الوباء" لمحمد عبد الكريم في الأعلى مبيعا بفيرجن ميجا (صورة)
بعد تنبؤها بجائحة كورونا.. "الوباء" لمحمد عبد الكريم في الأعلى مبيعا بفيرجن ميجا (صورة)

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