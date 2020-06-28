من أين أتت الجاذبية.. محمد عبدالرحمن يشارك جمهوره بصورة من شخصيته في "جمجوم وبم بم "

Advertisements

شارك نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن جمهوره بصورة من شخصيته بمسلسل "چمجوم وبم بم " ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق قائلاً: من أين أتت الجاذبية ، الدكتور جمجوم أبو النجوم ، جمجوم وبم بم ، الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق 9 يوليو علي شاهد VIP .



وعلقت ميرنا جميل علي الصورة ممازحة مني.



وفي سياق آخر، ينتظر محمد عبد الرحمن استئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" بجانب صديقه على ربيع، والمقرر عرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة، من إخراج معتز التونى، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، حيث يتبقى 14 يوما على انتهاء التصوير، وهو أول فيلم يجمعهما في عمل واحد بعد مسرح مصر.



وتدور أحداث الفيلم حول على ربيع وتوتة اللذان يسرقان بنكًا، حيث يظهران بشكل مفاجئ للجمهور وبطريقة جديدة، مما يتضمن الفيلم جرعة من الضحك كبيرة تعيد الجمهور لمنطقة الضحك مرة أخرى، التي فقدها الجمهور خلال الفترة الماضية، بسبب كثرة أفلام الجريمة والأكشن التي اكتظت بها السينمات في الفترة الأخيرة.



ويعرض حاليا لمحمد عبدالرحمن فيلم "لص بغداد" بجميع دور العرض، وتدور أحداثه في ايطار كوميدي أكشن وهو من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجي بمشاركة عدد من الفنانين منهم محمد إمام وأمينة خليل وياسمين رئيس.