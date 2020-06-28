"أوقاف بني سويف" تشيد بالتزام المصلين بـ"الكمامة والسجادة والتباعد" (صور)

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
قّدمت مديرية الأوقاف بمحافظة بني سويف الشكر لأهالي المحافظة لإلتزامهم بالاجراءات الوقائية والإحترازية "الكمامة وسجادة الصلاة الخاصة والتباعد بين المصلين" خلال ترددهم على المساجد عقب إعادة فتحها في الصلوات اليومية في إطار المرحلة الأولى خطة الدولة للتعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وناشدت المديرية الأهالي، في منشور على صفحتها بـ"فيس بوك" بمواصلة الظهور بالشكل المًشرف والإلتزام بالاجراءات الوقائية والإحترازية، حتى تظل بيوت الله عزوجل مفتوحة لإستقبالهم، سائلين المولى عز وجل أن يرفع عنا الوباء عاجلًا غير آجل.

وقال الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، في تصريحات صحفية، إنه حتي الآن لم تسجل المديرية مخالفات لآئمة المساجد ولا العاملين بها، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بفتح المساجد أمس السبت، مطالبًأ المصلين بإتباع الإجراءات الإحترازية والإلتزام "الكمامة والسجادة الخاصة" حفاظًا على أنفسهم والآخرين.

وطالب وكيل وزارة الأوقاف، من الآئمة تطبيق الإجراءات بكل حزم، وغلق ودورات المياه نهائيا لحين إشعار آخر، وغلق المساجد فور كل صلاة، مؤكدًا أنه فى حال عدم الالتزام بالإجراءات سوف يتم غلق المسجدأو الإحالة للتحقيقات والوقف عن العمل فورًا.

وأشار "أبوحطب" بالجهود والتعاون الكبير بين أبناء بني سويف والجهاز التنفيذى وذلك لقيامهم بتزويد المساجد بالمواد المطهرة والمعقمة، إضافة إلى المشاركة المجتمعية من مؤسسات وأهالي المحافظة، لحرصهم الدائم على المشاركة فى حملات تنظيف وتطهير المساجد.

وفي ذات السياق أعلن مجلس إدارة مسجد عمر بن عبدالعزيز وسط مدينة بني سويف برئاسة المستشار أحمد عبدالجواد وبإشراف الشيخ أحمد السيد عبدالعال إمام وخطيب المسجد وبحضور أعضاء مجلسي الإدارة ولجنة الزكاة عن رش وتطهير المسجد بالكامل اليوم الأحد حفاظًا علي صحة وسلامة جميع رواد المسجد من المصلين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
"أوقاف بني سويف" تشيد بالتزام المصلين بـ"الكمامة والسجادة والتباعد" (صور)
"أوقاف بني سويف" تشيد بالتزام المصلين بـ"الكمامة والسجادة والتباعد" (صور)
"أوقاف بني سويف" تشيد بالتزام المصلين بـ"الكمامة والسجادة والتباعد" (صور)
"أوقاف بني سويف" تشيد بالتزام المصلين بـ"الكمامة والسجادة والتباعد" (صور)
"أوقاف بني سويف" تشيد بالتزام المصلين بـ"الكمامة والسجادة والتباعد" (صور)
"أوقاف بني سويف" تشيد بالتزام المصلين بـ"الكمامة والسجادة والتباعد" (صور)
"أوقاف بني سويف" تشيد بالتزام المصلين بـ"الكمامة والسجادة والتباعد" (صور)
"أوقاف بني سويف" تشيد بالتزام المصلين بـ"الكمامة والسجادة والتباعد" (صور)
"أوقاف بني سويف" تشيد بالتزام المصلين بـ"الكمامة والسجادة والتباعد" (صور)
"أوقاف بني سويف" تشيد بالتزام المصلين بـ"الكمامة والسجادة والتباعد" (صور)

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