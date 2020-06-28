محافظ قنا يوجه بإزالة المخلفات بترعة الترامسة

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بمركز قنا مسئولي مديرية الري والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بإزالة المخلفات المتراكمة بترعة الترامسة ووضع حاوية قمامة حتى يتمكن الأهالي من وضع القمامة بها، كما شدد علي ضرورة تحرير محاضر للمخالفين ممن يلقون بالقمامة والمخلفات بالترعة.

جاء ذلك خلال تفقده لترعة الترامسة بمركز قنا يرافقه المهندس صبري مختار وكيل وزارة الري والاستاذ اشرف انور نائب رئيس مدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية، ووجه المحافظ خلال جولته أيضا بضرورة الاستمرار في أعمال التطهير للترعة بشكل دوري ورفع نواتج التطهير للحفاظ على سريان المياه وعدم تراكم المخلفات، مؤكدا على أهمية خلق بيئة صحية نظيفة للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

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