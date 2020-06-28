شقيق ياسمين عبدالعزيز يعلق على علاقتها بأحمد العوضي

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك الفنان وائل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز،صورة لفنجان قهوة به فتاة ورجل، بالتزامن مع انتشار صور لشقيقته وزوجها أحمد العوضي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "العوضي" ملمحا على علاقة شقيقته بأحمد العوضي قائلا "خايف اخد بوء انهي العلاقه الملزقه دى".


وآثارت الصورة جدل الجمهور حول حديثه عن شقيقته ياسمين عبد العزيز، وكانت أبرز التعليقات "لا متخافش اشرب بالهنا والشفا وانهى المهزلة اللى تجذع النفس دى".

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز آثارت الجدل، في الفترة الأخيرة حول حملها بسبب انتشار صور لها مع أحمد العوضي، وظهرت فيها ببطن ممتلئة.

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