رئيس امتحانات الثانوية العامة: امتحان مادة يوم الخميس المقبل سيعقد في موعده

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قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، إن نسبة حضور الطلاب في الامتحانات التي عقدت حتى الآن تخطت 98%، موضحًا أنه تم رصد 3 حالات غش في امتحان مادة الديناميكا اليوم.



ونوه "حجازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، بأن امتحان مادة يوم الخميس المقبل سيعقد في موعده، ولا صحة لتأجيله بعد إعلان رئيس الوزراء منح يوم الخميس المقبل إجازة رسمية بسبب ذكرى ثورة 30 يونيو.



وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، "الامتحان في موعده يوم الخميس.. الامتحانات ملهاش علاقة بالإجازات".



قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم وعدد من المسئولين، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.



ووجه الرئيس السيسي، بإيلاء أهمية قصوى للبناء الفكري والتربوي لدى الطلاب.



كما وجه الرئيس بالتوسع في استخدام تطبيقات التعليم الإلكتروني وميكنة وسائل التعليم.



كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت الأحد الماضي بمادة اللغة العربية، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.



وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).



وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي: إن حالات الاشتباه في كورونا بامتحانات الثانوية العامة، لاتتجاوز 10 طلاب على مستوى الجمهورية، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وتعقيم اللجان قبل كل امتحان.



وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتخصيص حرم آمن بشأن تواجد أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة، منعًا للزحام، وحفاظًا على الجميع من خطورة انتشار فيروس كورونا المُستجد، مؤكدًا في سياق آخر أن اعتذارات الطلاب والمدرسين عن الامتحانات قليل جدًا.



ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.



وقال الدكتور طارق شوقي في تصريحات سابقة عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

