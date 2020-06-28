بقناع وقائي.. عصام السقا في أحدث ظهور له

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:41 م
عصام السقا
عصام السقا
فايقة محمد عادل
يحرص النجم عصام السقا علي التفاعل مع جمهوره ومحبيه من حين لآخر ، بنشر صور من حياته اليومية والفنية ، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي .

حيث نشر السقا منذ قليل صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر السقا بالصورة مرتدي قناع وقائي ، وعلق علي الصورة قائلاً : كورونا فيروس.

وتفاعل الكثير من متابعيه مع الصورة من خلال خاصية التعليقات ، وعلق أحد متابعيه وكتب "المبدع بزيادة".

يُشار إلى أن الجميع أشاد بأداء عصام السقا، بعد النجاح الذي حققه في الماراثون الرمضاني هذا العام ، منهم النجم محمد هنيدي، والذي قام توجيه رسالة له من خلال خاصية الإستوري عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام" قائلاً : "الممثل الشاب عصام السقا نجم الإختيار والفتوة ليك مستقبل كبير يا حبيبي .

والجدير ذكره أن السقا شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل " الفتوة" ، وتدور أحداثة في زمن غير معاصر يعود إلى 100 عام، ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال ومي عمر ونجلاء بدر ورياض الخولي وأحمد خليل وهنادي مهنى وأحمد صلاح حسني.

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