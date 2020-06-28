بقناع وقائي.. عصام السقا في أحدث ظهور له
الأحد 28/يونيو/2020 - 07:41 م
فايقة محمد عادل
يحرص النجم عصام السقا علي التفاعل مع جمهوره ومحبيه من حين لآخر ، بنشر صور من حياته اليومية والفنية ، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي .
حيث نشر السقا منذ قليل صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهر السقا بالصورة مرتدي قناع وقائي ، وعلق علي الصورة قائلاً : كورونا فيروس.
وتفاعل الكثير من متابعيه مع الصورة من خلال خاصية التعليقات ، وعلق أحد متابعيه وكتب "المبدع بزيادة".
يُشار إلى أن الجميع أشاد بأداء عصام السقا، بعد النجاح الذي حققه في الماراثون الرمضاني هذا العام ، منهم النجم محمد هنيدي، والذي قام توجيه رسالة له من خلال خاصية الإستوري عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام" قائلاً : "الممثل الشاب عصام السقا نجم الإختيار والفتوة ليك مستقبل كبير يا حبيبي .
والجدير ذكره أن السقا شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل " الفتوة" ، وتدور أحداثة في زمن غير معاصر يعود إلى 100 عام، ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال ومي عمر ونجلاء بدر ورياض الخولي وأحمد خليل وهنادي مهنى وأحمد صلاح حسني.
حيث نشر السقا منذ قليل صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهر السقا بالصورة مرتدي قناع وقائي ، وعلق علي الصورة قائلاً : كورونا فيروس.
وتفاعل الكثير من متابعيه مع الصورة من خلال خاصية التعليقات ، وعلق أحد متابعيه وكتب "المبدع بزيادة".
يُشار إلى أن الجميع أشاد بأداء عصام السقا، بعد النجاح الذي حققه في الماراثون الرمضاني هذا العام ، منهم النجم محمد هنيدي، والذي قام توجيه رسالة له من خلال خاصية الإستوري عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام" قائلاً : "الممثل الشاب عصام السقا نجم الإختيار والفتوة ليك مستقبل كبير يا حبيبي .
والجدير ذكره أن السقا شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل " الفتوة" ، وتدور أحداثة في زمن غير معاصر يعود إلى 100 عام، ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال ومي عمر ونجلاء بدر ورياض الخولي وأحمد خليل وهنادي مهنى وأحمد صلاح حسني.