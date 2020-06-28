محافظ أسوان يقرر إلغاء سير الكبود بطريق السادات بداية الشهر القادم

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:12 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلغاء حركة سير سيارات الكبود على طريق السادات بداية من أول يوليو القادم وذلك كمرحلة أولى تمهيدًا لتعميم وقف استخدام السيارات الكبود بالمحافظة.


وأكد المحافظ أنه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الأهلي سوف يتم توفير فرص تمويل لعمليات الإحلال والتجديد لسيارات الكبود القديمة بسيارات ميكروباص حديثة بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقًا لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية وبمقدم يتراوح بين ( ٢٥: 35 % ) من قيمة السياره،


كما أوضح محافظ أسوان بأنه بعد عملية الإحلال سيكون لسيارات الميكروباص الحديثة الأولوية للعمل على نفس الخطوط وسيحدد لها لون موحد بإستيكر طبقًا لخط السير.

ولفت إلى أنه بدءًا من أول يوليو القادم سيتم تحويل خط سير كل سيارات الكبود من على طريق السادات إلى خطوط بديلة بناءًا على ما يتم إقراره من إدارة المواقف بالمحافظة.


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