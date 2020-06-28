آخر تطورات تجديد عقد فايلر مع الأهلي

اقترب مجلس إدارة النادي الأهلي، من حسم ملف تجديد عقد المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول، لمدة موسمين إضافيين.





تطورات تجديد عقد فايلر

تحدثت تقارير إعلامية عن تطورات تجديد عقد المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة.





وأوضحت أن إدارة الاهلى اتفقت مع السويسري رينيه فايلر، على التجديد موسما اضافيا، بنفس التفاصيل المالية للموسم الأول.





وأكدت التقارير أن رنيه فايلر الوحيد على إدارة الأهلي، بتعديل مكافآت الفوز بالبطولات، من أجل البقاء وهو ما وافقت عليه الإدارة الحمراء.





الجدير بالذكر أن المدرب السويسري رنيه فايلر قد سافر خلال الأيام الماضية لأسرته من أجل مناقشة قرار تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر حيث كانت تفضل أسرته البقاء في سويسرا وأن يقبل أحد العروض التي تلقاها من الأندية الأوروبية.



