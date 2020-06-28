الف رحمة ونور عليكي.. سعد الصغير يحيي الذكرى الرابعة لرحيل والداته
الأحد 28/يونيو/2020 - 07:20 م
فايقة محمد عادل
أحيا النجم سعد الصغير الذكري الرابعة لرحيل والداته ، حيث نشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعبر عن خزنه الشديد لرحيلها وطالب من متابعيه الدعاء لها وقال : ألف رحمة ونور عليكي في الجنة يا أمي إن شاء الله يا حبيبتي يارب ، الدعاء من حضراتكم وربنا يحفظ أمهاتكم جميعاً.
يشار أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل "ولاد إمبابة" والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ، وهو من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري.
وعبر عن خزنه الشديد لرحيلها وطالب من متابعيه الدعاء لها وقال : ألف رحمة ونور عليكي في الجنة يا أمي إن شاء الله يا حبيبتي يارب ، الدعاء من حضراتكم وربنا يحفظ أمهاتكم جميعاً.
يشار أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل "ولاد إمبابة" والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ، وهو من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري.