الف رحمة ونور عليكي.. سعد الصغير يحيي الذكرى الرابعة لرحيل والداته

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:20 م
سعد الصغير
سعد الصغير
فايقة محمد عادل
أحيا النجم سعد الصغير الذكري الرابعة لرحيل والداته ، حيث نشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعبر عن خزنه الشديد لرحيلها وطالب من متابعيه الدعاء لها وقال : ألف رحمة ونور عليكي في الجنة يا أمي إن شاء الله يا حبيبتي يارب ، الدعاء من حضراتكم وربنا يحفظ أمهاتكم جميعاً.

يشار أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل "ولاد إمبابة" والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ، وهو من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري.

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