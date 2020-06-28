الف رحمة ونور عليكي.. سعد الصغير يحيي الذكرى الرابعة لرحيل والداته

Advertisements

أحيا النجم سعد الصغير الذكري الرابعة لرحيل والداته ، حيث نشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعبر عن خزنه الشديد لرحيلها وطالب من متابعيه الدعاء لها وقال : ألف رحمة ونور عليكي في الجنة يا أمي إن شاء الله يا حبيبتي يارب ، الدعاء من حضراتكم وربنا يحفظ أمهاتكم جميعاً.



يشار أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل "ولاد إمبابة" والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ، وهو من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري.