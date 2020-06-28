فرمان من كارتيرون بالتعاقد مع هذا اللاعب

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التعاقد مع لاعب وسط مدافع ليكون ضمن قائمة الفريق خلال الموسم الجديد.





وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن المدرب الفرنسي يرغب في إيجاد بديل قوي لطارق حامد خلال الموسم الجديد في ظل عدم اقتناع كارتيرون بمحمد حسن لاعب الأبيض.





واضاف المصدر ذاته بأن المدرب الفرنسي اشترط أن يكون بديل طارق حامد لاعب صغير السن، وذلك من اجل تجهيزه بشكل جيد ليكون ضمن القوام الرئيسي للابيض خلال المواسم القادمة.













في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، تحسباً لعودة التدريبات الجماعية في أي وقت، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.







