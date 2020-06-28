برشلونة ضد اتلتيكو مدريد | موعد مباراة Barcelona VS Atletico Madrid في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع





برشلونة ضد اتلتيكو مدريد | يحل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا للغاية على غريمه برشلونة، في مواجهة هامة ومرتقبة، والتي ستجمع بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل والموافق 30/6/2020، على ملعب "كامب نو" معقل البلوجرانا، في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" لموسم 2019/2020.





موعد مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد في الدوري:-

وستُقام مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة 10 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد في الدوري:-

وسيتم إذاعة مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 3 - beIN Sports HD 3" الرياضية المُشفرة.





التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد في الدوري:-





ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - جوردي ألبا.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال.

خط الهجوم: أنسو فاتي - لويس سواريز - ليونيل ميسي.



ومن المتوقع أن يبدأ اتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: كيران تريبيير - خوسيه ماريا خيمينيز - فيليبي - رونان لودي.

خط الوسط: توماس ليمار - توماس بارتي - ماركوس يورينتي - جواو فليكس .

خط الهجوم: ألفارو موراتا - أنخيل كوريا .





وتُمثل مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد أهمية كبيرة للبرسا بعد تعادله المُخيب للآمال أمام سيلتا فيجو بهدفين لمثليهما، وهو الأمر الذي وضع الفريق في موقف محرج، في منافسته على الصدارة مع غريمه التقليدي ريال مدريد.





ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" مؤقتًا برصيد 69 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الميرنجي، الذي سيُواجه إسبانيول اليوم الأحد، بينما يحتل اتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة، وذلك بعد فوزه مساء يوم السبت الماضي على ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف واحد.



