برشلونة ضد اتلتيكو مدريد | موعد مباراة Barcelona VS Atletico Madrid في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:32 م
برشلونة ضد اتلتيكو مدريد
برشلونة ضد اتلتيكو مدريد

برشلونة ضد اتلتيكو مدريد | موعد مباراة Barcelona VS Atletico Madrid في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

برشلونة ضد اتلتيكو مدريد | يحل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا للغاية على غريمه برشلونة، في مواجهة هامة ومرتقبة، والتي ستجمع بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل والموافق 30/6/2020، على ملعب "كامب نو" معقل البلوجرانا، في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" لموسم 2019/2020.

موعد مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد في الدوري:-
وستُقام مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة 10 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد في الدوري:-
وسيتم إذاعة مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 3 - beIN Sports HD 3" الرياضية المُشفرة.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد في الدوري:-

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - جوردي ألبا.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال.

خط الهجوم: أنسو فاتي - لويس سواريز - ليونيل ميسي.

ومن المتوقع أن يبدأ اتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: كيران تريبيير - خوسيه ماريا خيمينيز - فيليبي - رونان لودي.

خط الوسط: توماس ليمار - توماس بارتي - ماركوس يورينتي - جواو فليكس.

خط الهجوم: ألفارو موراتا - أنخيل كوريا.

وتُمثل مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد أهمية كبيرة للبرسا بعد تعادله المُخيب للآمال أمام سيلتا فيجو بهدفين لمثليهما، وهو الأمر الذي وضع الفريق في موقف محرج، في منافسته على الصدارة مع غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" مؤقتًا برصيد 69 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الميرنجي، الذي سيُواجه إسبانيول اليوم الأحد، بينما يحتل اتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة، وذلك بعد فوزه مساء يوم السبت الماضي على ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف واحد.

برشلونة ضد اتلتيكو مدريد | موعد مباراة Barcelona VS Atletico Madrid في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري برشلونة واتلتيكو مدريد برشلونة ضد اتلتيكو مدريد برشلونة الدوري الاسباني اتلتيكو مدريد barcelona vs atletico madrid Barcelona Atletico Madrid

أخبار تهمك

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار لبرشلونة قبل صدام أتلتيكو مدريد الناري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ ساعة

الزمالك يتراجع عن ضم نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 5 ساعات

"الشياطين الصغار".. وسيلة جديدة لنقل عدوى كورونا بين الكبار

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

قبل أيام من صرفها.. ننشر قائمة المستحقين لـ"العلاوات الخمس"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

منذ أقل من ساعتين

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية للثانوية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال في "الليجا" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد اليوم في دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني | موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

رابط مباشر bein Sport .. مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم 18/12/2019 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الأوروبي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:41 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

03:41 م

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

04:51 م

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن