بعد الاحتفال بلقب البريميرليج.. حبس بعض جماهير ليفربول بسبب حريق

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
وجهت شرطة ميرسيسايد اتهامات لشاب يبلغ من العمر 19 عاما اليوم الأحد بعد اندلاع حريق خلال حشد للجماهير أول أمس الجمعة للاحتفال بفوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتم اتهام الشاب بالتسبب في أضرار جنائية وإطلاق الألعاب النارية في مكان عام بعد أن تسبب في اندلاع الحريق في الطابق الأول بأحد المباني التاريخية في المدينة.

وتم اتهام شاب آخر، يبلغ من العمر 26 عاما، بالاعتداء على شخص آخر يبلغ 32 عاما، مما تسبب في تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس.

وتمكنت إدارة الإطفاء من السيطرة سريعا على الحريق، ولم تكن هناك إصابات.

وتجمع الآلاف عند واجهة (بيير هيد) المائية أول أمس وأشعلوا الشماريخ الحمراء خلال الاحتفالات.

وأدان بيان مشترك أمس السبت صادر عن نادي ليفربول ومجلس المدينة وشرطة ميرسيسايد سلوك الجماهير، حيث وصفوه بـ"غير المقبول على الإطلاق".

وبلغ إجمالي المتهمين، الذين ألقت شرطة ميرسيسايد القبض عليهم، 15 شخصا، حيث وجهت إليهم اتهامات بالقيام بأعمال عنف.

ووقعت 34 إصابة في حوادث منفصلة، من بينهم ثلاث إصابات في حالة خطيرة ، فيما تم الإفراج بكفالة عن الـ15 فردا الذين تم القبض عليهم بينما تستمر التحقيقات.

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