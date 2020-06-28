بادجي: متشوق للمران على ملعب التتش
الأحد 28/يونيو/2020 - 06:25 م
علي نبوي
أبدى السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعودة التدريبات من جديد بعد توقف استمر عدة شهور بسبب جائحة كورونا.
وقال بادجي: «العودة للتدريبات الجماعية من جديد أمر أكثر من رائع، خاصة وأننا كنا متشوقين جدا للمران على ملعب التتش».
وأضاف: «كنا نتدرب في منازلنا بجدية خلال الفترة الماضية؛ للحفاظ على لياقتنا الفنية والبدنية، وكنا جميعا متشوقين للمران بشكل جماعي من جديد».
وأشار بادجي إلى أن التدريبات الجماعية لها وضع مختلف؛ لأنها تمنح اللاعبين دوافع وحوافز قوية من أجل تقديم أفضل ما لديهم.
وأكد مهاجم الأهلي أنه يشعر بارتياح شديد للتواجد في مصر من خلال الأهلي مشيرا إلى أنه وصل إلى أعلى درجات الانسجام مع زملائه داخل الفريق والأجواء هنا مريحه بشكل عام.
وقال بادجي: «أنا جاهز للمشاركة مع الفريق في أي وقت، وأعد جماهير الأهلي بتسجيل الأهداف، بعدما تخطيت أول مرحلة في الانسجام مع الفريق، ونجحت في التأقلم مع زملائي بشكل جيد».
وأكد مهاجم الأهلي أنه يتمنى أن تعود الحياة لطبيعتها في الملاعب، وتعود المنافسات من جديد، خاصة أن لديه طموحات كبيرة جدا يسعى لتحقيقها مع الأهلي.
وعن أصعب الفترات التي عاشها خلال الفترة الأخيرة قال بادجي: «جائحة كورونا جاءت في توقيت صعب علي الجميع، وكانت أكثر صعوبة بالنسبة لي خاصة أن أسرتي لا تعيش معي هنا في القاهرة، كنت دائم التواصل معهم يوميا عن طريق الفيديو، وهو ما سهل الأمور كثيرا بالنسبة لي».
واختتم بادجي حديثه مؤكدا أنه سعيد جدا بالتواجد في النادي الأهلي، ويشعر بدفء شديد في مصر، ويتمنى أن تمر أزمة كورونا بخير، وأن تكون السلامة حليفة الجميع.
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