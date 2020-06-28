بإطلالة صيفية.. فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

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تحرص الفنانة فيفي عبده، علي التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية، حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث نشرت صورة لها منذ قليل وظهرت فيفي من الشاطئ مرتدية مايوه أسود ، ولم تعلق علي الصورة بشئ .



وتفاعل الكثير مع الصورة وتباينت التعليقات منها " الأم المثالية ، منورة يا فوفا".



يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده، برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، الذي عرض خلال السباق الرمضاني 2020 المنقضي، على شاشة قناة "أم بي سي مصر"