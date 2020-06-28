نادال وموراي ينتقدوا جدول استئناف منافسات التنس

انتقد البريطاني أندي موراي والمصنف ثانيا عالميا الإسباني رافايل نادال، عبر عمه ومدربه السابق طوني، رابطة لاعبي كرة المضرب المحترفين بسبب جدول استكمال الموسم المعلق لأشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، لاسيما لجهة تلاحق المواعيد الكبيرة.





وعلقت منافسات الكرة الصفراء، حالها كحال غالبية المنافسات الرياضية، اعتبارا من مارس الماضي بسبب تفشي الفيروس وستبدأ المنافسات الاحترافية للعبة لدى المحترفات والمحترفين بالعودة اعتبارا من أغسطس، في ظل إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





لكن الدورات ستقام وفق جدول مكثف، يشمل خصوصا إقامة بطولتي غراند سلام في غضون نحو شهر فقط، هما فلاشينج ميدوز الأميركية (بين 31 أغسطس و13 سبتمبر) ورولان جاروس الفرنسية (بين 27 سبتمبر و11 أكتوبر). وفي الأسبوعين الفاصلين بينهما، ستقام دورتان من دورات الماسترز للألف نقطة، هما مدريد وروما.





وفي تصريحات لشبكة "إي أس بي أن"، قال طوني نادال "تجدثت إلى رافا، وتساوره شكوك حيال أي دورة سيشارك فيها"، معتبرا ان الجدول "غير واقعي، لاسيما بالنسبة الى اللاعبين المخضرمين، غير القادرين على خوض المنافسات على مدى أسابيع متتالية".





ويحمل نادال لقب فلاشينج ميدوز، ويسعى الى تعزيز رقمه القياسي في رولان جاروس حيث توج 12 مرة. ويبتعد "الماتادور" بفارق لقب واحد كبير، عن حامل الرقم القياسي للجراند سلام، السويسري روجيه فيدرر (20 لقبا).





وتابع "أعتقد ان ما قامت به رابطة المحترفين بشع بعض الشيء. القرار (بشأن جدول الموسم) يصب في عكس صالح لاعبين مثل رافا أو نوفاك ديوكوفيتش"، في إشارة الى اللاعب الصربي المصنف أول عالميا، والذي أعلن الأسبوع الماضي إصابته بـ "كوفيد-19".





وفي سياق متصل، أعرب موراي المصنف أول عالميا سابقا، عن خشيته على سلامة اللاعبين في ظل الانتقال بشكل سريع بين أرضية ملعب وأخرى.





وقال "من غير الآمن للاعبين الانتقال مثلا من خوض نصف النهائي أو النهائي في نيويورك (على أرضية صلبة)، واللعب الثلاثاء (أي بعد أيام فقط) في مدريد على أرضية صلصالية، بعدما غابوا عن المنافسات لفترة طويلة".





ودعا موراي رابطة المحترفين الى إعادة البحث في نظام التصنيف العالمي الذي تعتمده، ليأخذ في الاعتبار الظروف التي اختبرتها اللعبة في الآونة الأخيرة.





وأوضح "ربما من المفيد النظر الى نظام تصنيف على مدى عامين في الوقت الحالي، لئلا تتم معاقبة اللاعبين الذين قدموا أداء جيدا في العام الماضي، لكنهم غير قادرين على الدفاع عن نقاطهم بشكل جيد".





وتابع "ثمة دورات كبيرة كل أسبوع وسيكون صعبا على اللاعبين الذين عادة ما يفوزون، الالتزام بخوض هذا العدد من المنافسات. أعتقد ان علينا ان نكون حريصين بعض الشيء مع التصنيف".





وعانى موراي (33 عاما) من الإصابات على مدى الأشهر الماضية، وهو خضع في العام 2019 لعملية جراحية لمعالجة إصابة في الورك، كانت على وشك ان تضع حدا لمسيرة البريطاني الذي يعد من "الأربعة الكبار" في عالم اللعبة، مع فيدرر ونادال وديوكوفيتش.





وخاض موراي في الأيام الماضية منافسات دورة بريطانية استعراضية، وخسر في المباراة نصف النهائية السبت أمام مواطنه دان إيفانز بمجموعة لمجموعتين في روهامبتون.





وكانت هذه المباراة الرابعة لموراي خلال خمسة أيام، علما بأنها المرة الأولى التي يخوض لقاءات على أرض الملعب منذ نوفمبر، بعدما عانى من إصابة على مستوى الحوض، قبل تعليق منافسات اللعبة.





والأحد، اعتذر موراي عن خوض مباراة تحديد المركز الثالث في الدورة، بحسب الاتحاد البريطاني للعبة.





ولم يحدد الأخير أسباب انسحاب موراي، مكتفيا بالإشارة إلى أن الإنجليزي جيمس وارد سيحل بدلا منه في المباراة في مواجهة كاميرون نوري.



