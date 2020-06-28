ميرنا جميل تشارك جمهورها بهذه النصيحة

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شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصورة والفيديوهات "إنستجرام".



ووجهت نصيحة لمتابعيه قائله : لا يمكنك تغيير ما حدث بالفعل ، لذلك لا تضيع وقتك في التفكير في المضي قدما ، اتركها وتجاوزها.



يذكر أن ميرنا جميل قد شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "اللعبة" الذي تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.



ويشارك في بطوله المسلسل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.