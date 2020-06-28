لقاء الخميسي تكشف حقيقة إصابة زرجها بفيروس كورونا

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نفت الفنانة لقاء الخميسي من تم تداوله عن إصابة زوجها محمد عبدالمنصف حارس مرمي وادي دجلة بفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حالياً.



حيث نشرت صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" .



ونفت تلك الشائعة قائله: مساء الفل عليكم في إشاعات بتقول إني محمد جوزي عنده كورونا ، الكلام ده غير صحيح وهو بخير الحمد لله.



والجدير ذكره أن لقاء الخميسي، خاضت السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة" وتدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة نادية الجندي وهالة فاخر ونبيلة عبيد، وعرض المسلسل على شاشة قناة "أم بي سي مصر".