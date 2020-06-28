خبر سار لبرشلونة قبل صدام أتلتيكو مدريد الناري





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عودة الإسباني سيرجي روبرتو إلى تدريبات برشلونة وذلك بعد أن غاب في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي كان يعانى منها.





وأعلن النادي الكتالوني أن روبرتو عاد إلى المشاركة في جزء من التدريبات الجماعية لفريقه وذلك من أجل الإستعداد إلى العودة بشكل كامل.





وأفاد النادي الكتالوني بأنه يغيب الهولندي فرانكي دي يونج عن صفوف الفريق في هذه الفترة للإصابة بالإضافة إلى الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي لن يشارك في الدوري الإسباني من جديد في الموسم الحالي.





وأشار النادي الكتالوني إلى أنه يستعد لمواجهة ضيفه أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.