محمد محي يعلن موعد إطلاق أغنيته الجديدة "قلت أخونه"

أعلن المطرب محمد محي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن موعد صدور أغنيته "قولت أخونه" خلال يومين أو ثلاثة، وهي تعتبر ثالث أغنية يصدرها النجم محمد محي من ألبوم "بتاع زمان"، وأعرب أنها من التجارب الجرئية التي تعود عليها جمهور محمد محي وهي من كلمات نور حمدي وألحان كريم حمدي وتوقع لهما محي مستقبل كبير، وتوزيع فهد، وتمنى في النهاية أن تعجب الأغنية جمهوره ويكون عند حسن ظن جمهوره.



