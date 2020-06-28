محمد محي يعلن موعد إطلاق أغنيته الجديدة "قلت أخونه"

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:08 م
محمد محي
محمد محي
الفجر الفني
أعلن المطرب محمد محي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن موعد صدور أغنيته "قولت أخونه" خلال يومين أو ثلاثة، وهي تعتبر ثالث أغنية يصدرها النجم محمد محي من ألبوم "بتاع زمان"، وأعرب أنها من التجارب الجرئية التي تعود عليها جمهور محمد محي وهي من كلمات نور حمدي وألحان كريم حمدي وتوقع لهما محي مستقبل كبير،  وتوزيع فهد، وتمنى في النهاية أن تعجب الأغنية جمهوره ويكون عند حسن ظن جمهوره.

ويضم ألبوم "بتاع زمان" 18 أغنية، ويشهد تعاون محمد محيي مع الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال، وإيهاب عبده، ومن الملحنين محمد رحيم، ووليد سعد، ومصطفى عوض، وإيهاب عبد الواحد، ومدين، وحماده النادي، محمود شريف، كريم حمدي ومديح محسن يضم الألبوم عددا من ألحان محمد محيي، أما التوزيع الموسيقي فيتولى مهمته فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف،عايزين مضيف حسام حسني ومحمد، رحيم والراحل عادل واصف، وطرح منه أغنيتين حتى الآن هما، "سهرانين" من كلمات نور الدين حمدي ومن ألحان محمد محيي وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمري" وهي من كلمات أشرف أمين ومن ألحان محمد محيي وتوزيع الموزع الموسيقي محمد العشي.

أخبار تهمك

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

قبل أيام من صرفها.. ننشر قائمة المستحقين لـ"العلاوات الخمس"

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يصر على ضم القاطرة الإفريقية للأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

نجم الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن مصيره مع الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ ساعتين و 42 دقيقة

"الشياطين الصغار".. وسيلة جديدة لنقل عدوى كورونا بين الكبار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ 42 دقيقة

عاجل.. نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية للثانوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

منذ ساعة و نصف

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:41 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

03:41 م

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

04:51 م

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن