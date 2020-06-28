وزير قطاع الأعمال يعين رئيسًا جديدًا للقابضة المعدنية خلفًا لمدحت نافع
الأحد 28/يونيو/2020 - 06:04 م
أحمد الشيخ
قرر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اليوم الأحد تكليف المهندس محمد السعداوي مصطفى السعداوي للقيام بأعمال رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل خلفًا، لمدحت نافع الرئيس السابق بعد تقديم استقالته.
وأوضحت وزارة قطاع الأعمال أن المهندس محمد السعداوي يتمتع بخبرة فنية واسعة في الصناعات المعدنية والتعدينية، وقد شغل سابقًا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وحاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية.
وكان السيد الوزير قد وافق على قبول الاستقالة المقدمة من الدكتور مدحت نافع موجهًا له الشكر على جهوده خلال الفترة التي قضاها في رئاسة الشركة القابضة للصناعات المعدنية
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