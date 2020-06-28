طريقة عمل الورد البلدي.. أولى حلقات برنامج "من بيتك"

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار ما تقدمه من مجموعة برامج جديدة، نستعرض في الفيديو التالي أولى حلقات برنامج "من بيتك".

ويهدف البرنامج إلى عرض أفكار كثيرة ومختلفة بأشكال متنوعة، ومتواجدة داخل كل منزل، وسيتم من خلال البرنامج إعادة تدوير لكل شيء بسيط متواجد داخل بيتك بتكاليف بسيطة وبأدوات محدودة.



وتستعرض أولى الحلقات، طريقة عمل الورد البلدي في المنزل، البرنامج من تقديم: ماريان عيد، تصوير: عبير أحمد، مونتاج وإخراج: عامر عفيفي.

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