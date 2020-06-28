تعافي 636 مصابًا بكورونا وخروجهم من مستشفيات العزل ببني سويف

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كشفت مديرية الصحة والسكان ببنى سويف، اليوم الأحد، عن العدد الإجمالي للحالات المتعافية من الإصابة بفيروس كورونا منذ تسجيل وظهور حالات إصابة بين أبناء المحافظة وحتى اليوم مؤكدة أنه بلغ 636 متعافٍ شاملة كافة الحالات التى كانت محتجزة فى مستشفيات عزل خارج المحافظة وكذلك الحالات التى تم عزلها داخل مستشفيات بنى سويف أوفى مقر العزل بالمدينة الجامعية التى تم تخصيصها لهذا الغرض حيث قد تلقت تلك الحالات الرعاية والعلاج اللازم وفق بروتوكول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.



من جانبه أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، بالجهود المشرفة التى تبذلها المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، مثمنًا دور الأطقم الطبية العاملة فى كافة مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفان وإخلاص، مقدمين أروع الأمثلة فى أداء الواجب المهنى والوطني.



وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إلى المتابعة المستمرة واليومية من المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التى يقوم بها أفراد المنظومة الصحية بالمحافظة، فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا فى الدفع بجهود الدولة فى مجابهة تلك الأزمة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

