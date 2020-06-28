عمرو الليثي يغادر النهار بعد طفرة كبيرة من البرامج المتميزة والنجوم
الأحد 28/يونيو/2020 - 06:06 م
الفجر الفني
عقب إعلان الاعلامي د. عمرو الليثي عن مغادرته رئاسة شبكة قنوات النهار ، والتى تعد خسارة كبيرة للقناة والتى شهدت طفرة برامجية ودرامية كبيرة ، ونجحت فى جذب المشاهدين عن طريق استحداث العديد من البرامج المتميزة والمتنوعة. من خلال تنوع إعلامي ومحتوى برامجى متميز يخدم المشاهد المصرى ويرتقي بوعيه
حيث نجحت القناة خلال العامين الماضيين من تحقيق طفرة فى الشكل والمضمون ، وتواجد نخبة من النجوم فى تقديم البرامج الاجتماعية والترفيهية والتوك شو ، بالاضافة الى المسلسلات الدرامية طوال العام وخلال شهر رمضان الماضى
كما دعمت قناة النهار تحت رئاسة عمرو الليثى البحث العلمى والابتكار من خلال البروتوكول الذي وقع بين شبكة قنوات "النهار"، ووزارة التعليم العالي متمثلة في أكاديمية البحث العلمي، ويأتي ضمن استراتيجية ورؤية شبكة قنوات "النهار"، في دعم البحث العلمي ورعاية المتميزين وعلماء المستقبل في مصر.
ويذكر أن الإعلامي الدكتور عمرو الليثي قد اعتذر عن الاستمرار في العمل في قناة النهار و قد أبلغ محاميه الأستاذ طارق جميل سعيد بإبلاغ القناة باعتذاره بشكل رسمي عن الاستمرار في العمل
وكانت شبكة تليفزيون النهار قد تعاقدت مع الإعلامي عمرو الليثي رئيسا لقنوات الشبكة، منذ سبتمبر ٢٠١٨ ، بالإضافة إلى تقديمه برنامج واحد من الناس على شاشة القناة
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