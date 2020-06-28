عمرو الليثي يغادر النهار بعد طفرة كبيرة من البرامج المتميزة والنجوم

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:06 م
الفجر الفني
عقب إعلان الاعلامي د. عمرو الليثي عن مغادرته رئاسة شبكة قنوات النهار ، والتى تعد خسارة كبيرة للقناة والتى شهدت طفرة برامجية ودرامية  كبيرة  ، ونجحت فى جذب المشاهدين عن طريق استحداث العديد من البرامج المتميزة والمتنوعة.  من خلال تنوع إعلامي ومحتوى برامجى متميز يخدم المشاهد المصرى ويرتقي بوعيه  

 حيث نجحت القناة خلال العامين الماضيين من تحقيق طفرة فى الشكل والمضمون  ، وتواجد نخبة من النجوم فى تقديم البرامج الاجتماعية والترفيهية والتوك شو ، بالاضافة الى المسلسلات الدرامية طوال العام وخلال شهر رمضان الماضى

كما دعمت قناة النهار تحت رئاسة عمرو الليثى  البحث العلمى والابتكار  من خلال البروتوكول الذي وقع بين شبكة قنوات "النهار"، ووزارة التعليم العالي متمثلة في أكاديمية البحث العلمي، ويأتي ضمن استراتيجية ورؤية شبكة قنوات "النهار"، في دعم البحث العلمي ورعاية المتميزين وعلماء المستقبل في مصر.  

ويذكر أن الإعلامي الدكتور عمرو الليثي قد اعتذر عن الاستمرار في العمل في قناة النهار و قد أبلغ محاميه الأستاذ طارق جميل سعيد بإبلاغ القناة باعتذاره بشكل رسمي عن الاستمرار في العمل

وكانت شبكة تليفزيون النهار قد تعاقدت مع الإعلامي عمرو الليثي رئيسا لقنوات الشبكة، منذ سبتمبر ٢٠١٨ ، بالإضافة إلى تقديمه برنامج واحد من الناس على شاشة القناة
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