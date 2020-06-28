شائعات الإصابة بفيروس "كورونا" تُطارد نجوم كرة القدم محليًا وعربيًا وعالميًا (تقرير)

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:59 م
أرشيفية
أرشيفية
علاء خليف
انتشرت الكثير من الشائعات خلال الفترة الأخيرة حول إصابة العديد من نجوم كرة القدم والرياضيين في مصر ومختلف دول العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في ظل حالة الرعب المسيطرة على العالم في الوقت الحالي جراء انتشار الفيروس القاتل بشكل سريع وحصد الكثير من الضحايا، ولكن سرعان ما خرج هؤلاء النجوم ونفوا هذه الأنباء.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز "ضحايا" شائعات الإصابة بفيروس كورونا من نجوم كرة القدم في مصر ومختلف دول العالم:-


كريستيانو رونالدو

طاردت  شائعات الإصابة بفيروس كورونا البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، عقب الإعلان عن إصابة زميله في اليوفي، دانييلي روجاني، بالفيروس، ولكن نفي ميجيل ألبوكيرك رئيس حكومة إقليم ماديرا البرتغالي تلك الأنباء وأكد سلامة اللاعب وعدم إصابته بالفيروس.

ليونيل ميسي

انتشرت أنباء أيضا عن إصابة نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي بفيروس كورونا بعد غيابه عن تدريبات فريقه، ولكن أكد النادي الكتالوني إن ميسي ليس مُصابًا بالفيروس المستجد، لكنه  تدرب بشكل منفرد في صالة الألعاب البدنية.

لوكا يوفيتش

ترددت أنباء عن إصابة الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد بفيروس كورونا المستجد، بعد استخدامه نفس أدوات تأهيل اللاعب الأمريكي تري ثومبكينز لاعب فريق السلة بالنادي والذي أصيب بالفيروس، ولكن خرج مهاجم الملكي ونفي إصابته بالفيروس.

كيليان مبابي

انتشرت تقارير صحفية حول إصابة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بفيروس كورونا، ونفي النادي الباريسي إصابة لاعبه بالفيروس، وأكد أن اللاعب الشاب تعرض لنزلة برد شديدة وخضع لفحوصات طبية وجاءت نتائجه سلبية.

أحمد موسي

طالت الشائعات ايضا النجم النيجيري أحمد موسي لاعب فريق النصر السعودي، حيث ترددت أنباء عن إصابته وأسرته بفيروس كورونا، ولكن اللاعب نفي تلك الأنباء عبر حسابه على موقع تويتر.

توماس ستراكوشا

حارس مرمي فريق لاتسيو الإيطالي تعرض لشائعات الإصابة بفيروس كورونا، ولكن نفي مسئولي النادي الإيطالي إصابة حارسه بهذا الوباء، وأكدوا عدم صحة تلك الأنباء تمامًا.

ديديه جوميز:

مدرب الإسماعيلي الفرنسي ديديه جوميز كان من بين ضحايا "شائعات" الإصابة بفيروس كورونا، لكنه أكد عدم صحة تلك الأنباء وأنه لم يتعرض للإصابة بالفيروس اللعين ويمارس حياته بشكل طبيعي.

أحمد حسن "كوكا"

ظهرت شائعات ايضًا حول إصابة مهاجم منتخب مصر أحمد حسن كوكا بفيروس كورونا، وذلك نظرًا لمخالطته رئيس ناديه الذي ثبت إصابته بالفيروس، ولكن نفي مهاجم الفراعنة تلك الأنباء تمامًا وأكد أن نتائج التحاليل الخاصة به جاءت سلبية.

محمد صلاح

نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح لم ينجو من شائعات الإصابة بفيروس كورونا، وانتشرت أنباء حول إصابته بالفيروس المستجد، بعد مخالطته حارس مرمي بورنموث الذي ظهرت عليه أعراض الوباء، ولكن نفي رامي عباس وكيل أعمال نجم الفراعنة تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

محمود الخطيب

طالت شائعات الإصابة بفيروس كورونا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حيث نشر جهاد الغزالي عضو الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء خبر يفيد بإصابة "بيبو" بالفيروس اللعين، ولكن الأخير ظهر في تدريبات الفريق الأحمر بشكل طبيعي لينفي إصابته بالوباء.

شريف إكرامي

حارس مرمي النادي الأهلي طاردته الشائعات بالإصابة بفيروس كورونا بعد تخلفه عن المسحة الأولي لفريق الكرة بالقلعة الحمراء، لكنه خضع للمسحة في الجونة، وجاءت نتيجة التحاليل سلبية.

باسم مرسي

أعلن طارق يحيي مدرب الزمالك السابق ومقدم برنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك إصابة باسم مرسي مهاجم الفريق السابق والإنتاج الحربي الحالي بفيروس كورونا، ولكن خرج خالد مهدي مدير الكرة بالنادي العسكري وأكد عدم صحة تلك الأنباء وأن نتيجة التحاليل الخاصة بجميع اللاعبين جاءت سلبية.

محمود جنش

حارس مرمي الزمالك محمود عبد الرحيم جنش كان من بين نجوم كرة القدم الذي سقطوا ضحايا لشائعات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، ولكن خرج اللاعب ونفي إصابته بالمرض تمامًا عبر حسابه على موقع تويتر.

محمد مجدي

انتشرت أنباء حول إصابة محمد مجدي لاعب الإسماعيلي بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده مع بعثة فريقه بالمغرب لمواجهة  الرجاء في البطولة العربية، ولكن صبري المنياوي نفي تلك الأنباء.

عمر صلاح

حارس مرمي سموحة الشاب عمر صلاح طالته ايضا شائعات الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه خرج ونفي تمامًا تلك الأنباء عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

نبيل عماد دونجا

انتشرت أنباء عن الاشتباه في إصابة نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز بفيروس كورونا المستجد، بعد مخالطته لمحمد عواد حارس مرمي الزمالك، ولكن خرج هاني سعيد المدير الرياضي للنادي السماوي ونفي تلك الأنباء، وأكد عدم إصابة اللاعب بالفيروس.

أحمد فتوح

تعرض أحمد فتوح لاعب الزمالك المعار لفريق سموحة لشائعة إصابته بفيروس كورونا، بعد تخلفه عن المسحة الأولي للفريق السكندري، ولكن اللاعب نفي تلك الأنباء، وخضع مؤخرًا للمسحة وجاءت نتيجة التحاليل سلبية.

رمضان صبحي

بعد غيابه عن المسحة الأولي لفيروس كورنا في الأهلي انتشرت أنباء حول إصابته بفيروس كورونا ، لكنه أكد خضوعه للمسحة في مدينة الجونة وجاءت نتيجة التحليل سلبية ايضًا.

محمد عبد المنصف

أكد محمد عبد المنصف حارس الزمالك السابق ووادي دجلة الحالي عدم صحة الانباء المتداولة بخصوص اصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه: "أنا الحمد لله بخير ولم أصاب بكورونا".

محمد صادق

طاردت أنباء الإصابة بفيروس كورونا محمد صادق لاعب الإسماعيلي أثناء تواجدهما مع بعثة الفريق بالمغرب لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية، ولكن نفي صبري المنياوي مدير الكرة تلك الأنباء تمامًا.

عماد السيد

ظهرت بعض الشائعات ايضًا التي ادعت إصابة عماد السيد حارس مرمي فريق الإتحاد السكندري بفيروس كورونا، ولكن الحارس خرج ونفي تلك الأنباء عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وليد أزارو

المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار للإتفاق السعودي، طاردته شائعات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد ظهور حالات إيجابية ضمن صفوف فريقه السعودي، ولكن نفي اللاعب هذه الأخبار تمامًا وأكد عدم إصابته بالفيروس اللعين.

إبراهيم النقاش

أثيرت أنباء عن إصابة إبراهيم النقاش لاعب الوداد المغربي بفيروس كورونا، ولكن اللاعب نفي تلك الأنباء تمامًا، وأكد أنه بصحة جيدة ولا يعاني من الإصابة بالفيروس المستجد.

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