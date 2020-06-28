الزمالك يتراجع عن ضم نجم منتخب مصر الأولمبي

اتخذ نادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن التعاقد مع كريم العراقي الظهير الأيمن لنادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات منذ فترة مع كريم العراقي لضمه في الصيف لتدعيم الجبهة اليمنى بالفريق بداية من الموسم القادم.





وتراجع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء عن فكرة ضم العراقي في الميركاتو الصيفي وأبلغ مسئولو الزمالك أنه أصبح لا يريد الصفقة.





وجاء تراجع كارتيرون عن ضم كريم العراقي بسبب اقتراب الزمالك من ضم التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لنادي الصفاقسي التونسي.





وكان الفارس الأبيض قد أنهى الاتفاق مع المثلوثي منذ عدة أيام ولكن يتبقى بعض التفاصيل التي يحاول الطرفين حسمها قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.



