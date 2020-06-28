طرح أغنية "تقلان عليا" لمحمود الليثي

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طرحت شركة "مزيكا"، أغنية جديدة للمطرب محمود الليثي تحمل اسم "تقلان عليا" وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية.



وتضم الإنية بعض الكلمات منها "تقلان علينا اسم الله قولي بأمارة ايهما تحن يا سيدي يلا هو احنا عملنا ايه ده بلعناله الزلط عمل فينا الغلط احنا بلعنا الزلط عمل فينا الغلط". بقى يعيشهم علينا ويسبق بالغلط.



أغنية "تقلان عليا" ألحان وغناء محمود الليثي وكلمات ملاك عادل.



يذكر أن آخر أعمال المطرب محمود الليثي غنائه لتتر مسلسل رمضان 2020 "عمر ودياب" بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر ونهال عنبر.