دورتموند يسمح للاعبه خوض دوري الأبطال مع باريس سان جرمان

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:57 م
توماس مونييه
توماس مونييه
وكالات
فتح نادي بوروسيا دورتموند الألماني الباب أمام لاعبه الجديد البلجيكي توماس مونييه للدفاع عن ألوان ناديه السابق باريس سان جرمان في ما تبقى من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، على رغم انضمامه إليه بصفقة حرة هذا الأسبوع.

وقال الرئيس التنفيذي لدورتموند هانز-يواكيم فاتسكه لبرنامج "دوبلباس" على شبكة "سبورت 1" الألمانية "قلنا له أذا أردت خوض دوري أبطال أوروبا (مع سان جرمان)، فلا بأس بذلك بالنسبة إلينا".

وأضاف: "مسابقة دوري الأبطال هي على مستوى فني رفيع أذا رغب (مونييه) يتعين علينا مناقشة التفاصيل مع باريس سان جرمان هو بصدد التفكير بالأمر وسنحاول حلّ هذه المسألة مع باريس".

وكشف: "كانت فترة التوقف (بسبب كورونا) طويلة جدا بالنسبة إليه، وبالتالي سئم ان يكون في إجازة. هو مرتاح الآن ويستطيع الانضمام الينا بعد مباريات دوري أبطال أوروبا. هذا الأمر سيعقد بعض الشيء من استعدادنا، لكن اذا أراد اللاعب أمرا مماثلا فيتعين علينا ان نقوم به".

ومن المقرر أن تستكمل منافسات المسابقة القارية بين 12 و23 أغسطس المقبل، بعد تعليق منافساتها منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبلغ النادي الفرنسي الدور ربع النهائي على حساب دورتموند.

ووقع الظهير الأيمن البلجيكي هذا الأسبوع عقدا مع دورتموند لمدة أربع سنوات، علما بأن عقده مع سان جرمان كان ينتهي في 30 يونيو الحالي، ولم يرغب بتمديده لاكمال المسابقة القارية في صفوفه.

وأحرز مونييه مع نادي العاصمة الفرنسية لقب الدوري المحلي ثلاث مرات وكأس فرنسا مرتين بعد انتقاله اليه من كلوب بروج البلجيكي عام 2016. كما بلغ نصف نهائي مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلجيكا حيث خسر أمام المنتخب الفرنسي، قبل ان ينهي البطولة في المركز الثالث.

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