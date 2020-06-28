المصري يُحدد مطالبه لبيع محمود وادي إلى الزمالك

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:53 م
محمود وادي
محمود وادي
محمد جمال
يسعى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك فى تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم وحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

ويرغب نادى الزمالك فى التعاقد مع المهاجم محمود وادى لاعب المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وكشفت تقارير صحفية أن المصري طلب مليون ونصف دولار للموافقة على بيع وادى للزمالك بجانب لاعبي القلعة البيضاء كريم بامبو وعمر السعيد .

ويدرس الزمالك طلبات المصري من أجل اتخاذ قرار التعاقد مع اللاعب أم لا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم.

أخبار تهمك

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

قبل أيام من صرفها.. ننشر قائمة المستحقين لـ"العلاوات الخمس"

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يصر على ضم القاطرة الإفريقية للأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نجم الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن مصيره مع الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ 41 دقيقة

عاجل.. نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية للثانوية

منذ حوالي 5 ساعات

"الشياطين الصغار".. وسيلة جديدة لنقل عدوى كورونا بين الكبار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

منذ ساعة و نصف

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

منذ حوالي 8 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:41 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

03:41 م

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

04:51 م

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن