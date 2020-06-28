أضرار شرب القهوة على معدة فارغة (فيديو)

حذرت الدكتورة انتصار سعد شعبان، مدرس كيمياء الحياة والتغذية بكلية البنات جامعة عين شمس، من شرب القهوة على معدة فارغة.





وأضافت "انتصار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "عيادة ten" المذاع عبر فضائية TEN""، اليوم الأحد، أن تناول القهوة على معدة فارغة قد يسبب تقرحات او حموضة، كما أن الكافيين يساهم في ارتفاع ضغط الدم، ويمثل خطورة على مرضى الضغط العالي.





وأكدت مدرس كيمياء الحياة والتغذية بكلية البنات جامعة عين شمس، أن القهوة مفيدة جدًا كمضاد اكسدة ومنبه، ولكن يمكن تناول القهوة على معدة فارغة بتحضيرها بكوب لبن بدلًا من المياه، لتقليل أضرار الكافيين.











