لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي تستقر على إجراء تعديلات جديدة

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
وكالات
استقرت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على تعديلات جديدة في لائحة الوسطاء، منها ضرورة وجود وسيط سعودي في أي صفقة أو عقد يتم عن طريق وسيط أجنبي، على أن يتفق الطرفان على نسبة كل طرف، حسبما أفادت صحيفة "الرياضية" السعودية بموقعها الإلكتروني اليوم الأحد نقلا عن مصادر خاصة.

وأوضحت أن لجنة الاحتراف حثت في اجتماعها، الأسبوع الماضي، على الالتزام بميثاق الشرف بين الوسطاء بعدم التعامل مع الوسطاء الذين صدر بحقهم قرار منع أو إيقاف، أو شطب من اتحاد كرة القدم، أو غرفة التحكيم.

وشهدت قائمة الوسطاء، التي أعلنت أمس، تراجع سبعة أسماء عن تجديد الرخصة، فيما حضر 29 وسيطا في السعودية، تم اعتمادهم للتعامل معهم في الانتقالات وتسجيل اللاعبين لدى اللجنة.

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