محمد صلاح ليس الأول.. تشيلسي تخصص تقديم هدايا لـ"أبنائه السابقين"

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:45 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

رفع تشيلسي راية الإنتصار لا بديل عنه يوم الخميس الماضي، أمام نظيره مانشستر سيتي، ليهدي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ليفربول قبل نهايته بـ7 جولات.

 

الفريق الأزرق منفعته كانت منفعة ليفربول، حيث يبحث عن ضمان مكانه في مراكز المربع الذهبي بجدول ترتيب البريميرليج.

 

تشيلسي دائما يرفع لواء "مادامت مصلحتك تصب في مصلحتي لا مانع!" مع أبنائه السابقين، إذ بانتصاره أمام السيتي لم يهد اللقب فقط إلى ليفربول، بل للاعبه السابق محمد صلاح نجم الفريق الأحمر.

 

الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كان رحل عن تشيلسي في عام 2015.

 

هدايا أخرى من تشيلسي لأبنائه السابقين

 

ولم يكن محمد صلاح هو الأول، فقد قدم تشيلسي في موسم 2015-2016، هدية أخرى لثلاثة من الذين لعبوا في صفوفه مسبقا، أثناء تواجدهم في ليستر سيتي عندما توج بلقب الدوري برصيد 81 نقطة.

 

حيث قدم فريق تشيلسي لقب الدوري الانجليزي لـ ليستر سيتي على طبق من ذهب عقب التعادل أمام وصيف الدوري حينها فريق توتنهام بهدفين لهدفين على أرضية ملعب ستامفورد.

 

وكانت هذه الهدية من نصيب كلا من، حارس المرمى مارك شوارزر، واللاعب اندي كينج، والمدرب الإيطالي كلاوديو رانييري.

 

مارك شوارزر كان انتقل من تشيلسي عام 2015 إلى ليستر سيتي، بينما انتقل أندي كينج إلى ليستر عام 2004 قادما من النادي ذاته.

 

أما بالنسبة للمدرب كلاوديو رانييري فكان درب تشيلسي عام 2000، ثم ليتولى القيادة الفنية لفريق ليستر سيتي بعدها بعدة سنوات ويتوج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016.

 

يشار إلى أن ليفربول هو البطل الفعلي للدوري الإنجليزيالممتاز لهذا الموسم 2019-2020، برصيد 86 نقطة بفارق 23 نقطة عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي.

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