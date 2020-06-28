محمد صلاح ليس الأول.. تشيلسي تخصص تقديم هدايا لـ"أبنائه السابقين"

محمد صلاح ليس الأول.. تشيلسي تخصص تقديم هدايا لـ"أبنائه السابقين"
رفع تشيلسي راية الإنتصار لا بديل عنه يوم الخميس الماضي، أمام نظيره مانشستر سيتي، ليهدي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ليفربول قبل نهايته بـ7 جولات.
الفريق الأزرق
منفعته كانت منفعة ليفربول، حيث يبحث عن ضمان مكانه في مراكز المربع الذهبي بجدول ترتيب
البريميرليج.
تشيلسي دائما
يرفع لواء "مادامت مصلحتك تصب في مصلحتي لا مانع!" مع أبنائه السابقين،
إذ بانتصاره أمام السيتي لم يهد اللقب فقط إلى ليفربول، بل للاعبه السابق محمد صلاح
نجم الفريق الأحمر.
الدولي المصري
محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كان رحل عن تشيلسي في عام 2015.
هدايا أخرى من
تشيلسي لأبنائه السابقين
ولم يكن محمد صلاح
هو الأول، فقد قدم تشيلسي في موسم 2015-2016، هدية أخرى لثلاثة من الذين لعبوا في
صفوفه مسبقا، أثناء تواجدهم في ليستر سيتي عندما توج بلقب الدوري برصيد 81 نقطة.
حيث قدم فريق تشيلسي
لقب الدوري الانجليزي لـ ليستر سيتي على طبق من ذهب عقب التعادل أمام وصيف الدوري
حينها فريق توتنهام بهدفين لهدفين على أرضية ملعب ستامفورد.
وكانت هذه الهدية
من نصيب كلا من، حارس المرمى مارك شوارزر، واللاعب اندي كينج، والمدرب الإيطالي كلاوديو
رانييري.
مارك شوارزر كان
انتقل من تشيلسي عام 2015 إلى ليستر سيتي، بينما انتقل أندي كينج إلى ليستر عام
2004 قادما من النادي ذاته.
أما بالنسبة للمدرب
كلاوديو رانييري فكان درب تشيلسي عام 2000، ثم ليتولى القيادة الفنية لفريق ليستر سيتي
بعدها بعدة سنوات ويتوج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016.
يشار إلى أن
ليفربول هو البطل الفعلي للدوري الإنجليزيالممتاز لهذا الموسم 2019-2020، برصيد
86 نقطة بفارق 23 نقطة عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي.