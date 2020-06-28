هيئة الرقابة المالية: 3.2 مليون مواطن مستفيد من نشاط التمويل متناهي الصغر

أكد د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بمناسبة انطلاق فعاليات اليوم العالمي للمشروعات المتوسطة والصغيرة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية نشاط التمويل متناهي الصغر في توفير قنوات تمويل غير تقليدية تساعد نحو خلق فرص للعمل وتنويع مصادر الدخل وتحفز الاقتصاد بأنشطة جديدة صغيرة للشباب وتعين أيضًا فئات في المجتمع مثل الشباب والمرأة وغيرها لتصبح قوة اجتماعية منتجة ومحفزة.

وكشف رئيس الهيئة عن وصول رصيد محفظة التمويل القائمة في نهاية مارس 2020 نحو 17.8 مليار جنيه مصري، حيث بلغت حصة شركات التمويل متناهي الصغر نحو 52% والجمعيات والمؤسسات الاهلية من الفئة (أ) نحو 40% وحصة الفئة (ب) نحو4% وحصة الفئة (ج) نحو 4%. ، بينما بلغ عدد المستفيدين من النشاط بواقع 3.2 مليون مستفيد، وكانت حصة الإناث 63% وحصة الذكور 37%.

وأوضح د. عمران أن محفظة التمويل توزعت على الأنشطة الاقتصادية بواقع نسبة 61% للأنشطة التجارية ونسبة 16% للأنشطة الخدمية ونسبة 15% للأنشطة الزراعية ونسبة 8% للأنشطة الإنتاجية. كما بلغت حصة المناطق الجغرافية من خدمات التمويل متناهي الصغر نحو40% الصعيد، 27%، الدلتا، الإسكندرية 10%، القاهرة الكبرى 16%، القناة 6%.

وأضاف رئيس الهيئة بأن الفترة بنهاية مايو 2020 قد شهدت نتائج جيدة في ضوء بدء تفعيل منتج التمويل الأًصغر (Nano Finance) الذي كان أقره مجلس إدارة الهيئة في نوفمبر2019 ويعتمد بشكل أساسي على التقنيات الرقمية بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً والتي تندرج تحت طبقة الفقراء من شرائح الباعة الجائلين وصغار المزارعين والفئات المهمشة وكل من يعمل لحساب نفسه في أعمال منزلية والمرأة المعيلة والشباب حديثي حيث بلغت المحفظة نحو 650 ألف جم لخدمة أكثر من 2700 عميل.

كما نوه د. عمران بارتفاع معدل التعامل مع وسائل الدفع غير النقدي في نشاط التمويل متناهي الصغر حيث بلغت حجم المتحصلات الالكترونية من أٌقساط التمويل نحو 99 مليون جنيه لعدد نحو 43 ألف عميل، وبلغت حجم المدفوعات الالكترونية لصرف التمويل 405 مليون جم لعدد نحو 30 ألف عميل وذلك في نهاية فبراير 2020، ويلاحظ نمو أعداد العملاء شهرياً في التعامل مع خدمات الدفع الإلكتروني مما يساعد على نشر الشمول المالي في مختف المحافظات.