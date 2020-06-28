عباس أبو الحسن يستعيد ذكرياته مع حسن الرداد بمسلسل "ديڤا"

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أستعاد النجم عباس أبو الحسن ذكرياته مع حسن الرداد ، بمشاركته بصورة من كواليس مسلسل "ديڤا" ، وذلك من خلتل نشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق قائلا: واحدة من أقوي حلقات مسلسل "ديڤا" مع صديقي وأخويا حسن الرداد ، وتفاعل الكثير من متابعيه مع الصورة وعلق أحد المتابعين قائلا : المسلسل كله تحفه ، وتابع أخر " انا شفت المسلسل لكن إنت بالمسلسل تجسد شخصية محقق وبالصورة شكلك رجل عصابة.



والجدير ذكره أن الفنان عباس أبو الحسن، يشارك في مسرحية الملك لير للنجم يحيى الفخرانى، وإخراج مسرحى تامر كرم.



عباس ابو الحسن ممثل وسينارست، من أعماله الشهيرة كسينارست فيلم" إبراهيم الأبيض"، ومن أعماله كممثل دور المجرم الجزار في فيلم"مافيا" وجملته الشهيرة"عجبا لكم أيها المصريون"، ومسلسل" أرض جو" و مسلسل" ابو عمر المصري"، ووالدة الفنان عباس ابو الحسن هي مصممة الازياء الشهيرة شمس الأتربي.