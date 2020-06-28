عباس أبو الحسن يستعيد ذكرياته مع حسن الرداد بمسلسل "ديڤا"

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:23 م
الرداد
الرداد
فايقة محمد عادل
أستعاد النجم عباس أبو الحسن ذكرياته مع حسن الرداد ، بمشاركته بصورة من كواليس مسلسل "ديڤا" ، وذلك من خلتل نشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق قائلا: واحدة من أقوي حلقات مسلسل "ديڤا" مع صديقي وأخويا حسن الرداد ، وتفاعل الكثير من متابعيه مع الصورة وعلق أحد المتابعين قائلا : المسلسل كله تحفه ، وتابع أخر " انا شفت المسلسل لكن إنت بالمسلسل تجسد شخصية محقق وبالصورة شكلك رجل عصابة.

والجدير ذكره أن الفنان عباس أبو الحسن، يشارك في مسرحية الملك لير للنجم يحيى الفخرانى، وإخراج مسرحى تامر كرم.

عباس ابو الحسن ممثل وسينارست، من أعماله الشهيرة كسينارست فيلم" إبراهيم الأبيض"، ومن أعماله كممثل دور المجرم الجزار في فيلم"مافيا" وجملته الشهيرة"عجبا لكم أيها المصريون"، ومسلسل" أرض جو" و مسلسل" ابو عمر المصري"، ووالدة الفنان عباس ابو الحسن هي مصممة الازياء الشهيرة شمس الأتربي.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ ساعة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتراجع عن ضم نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

خبر سار لبرشلونة قبل صدام أتلتيكو مدريد الناري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

منذ أقل من ساعتين

"الشياطين الصغار".. وسيلة جديدة لنقل عدوى كورونا بين الكبار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية للثانوية

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. اتحاد الكرة يحدد موعد عودة الدوري

منذ ربع ساعة

قبل أيام من صرفها.. ننشر قائمة المستحقين لـ"العلاوات الخمس"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:41 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

03:41 م

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

04:51 م

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن