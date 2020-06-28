صراع الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي في المقدمة وإيموبيلي يلاحقه

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:34 م
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
أمل الحلفاوي
بات صراع الحصول على الحذاء الذهبي في الموسم الحالي 2020 على أشده، وتشير الأرقام في الوقت الحالي إلى اقتراب ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ من التتويج به.

يشار إلى أن تلك الجائزة تمنح للاكثر حصدا للنقاط بالنظام الموضوع في الدوريات الأوروبية، إذ يحصد اللاعب في الدوريات الخمس الكبرى لكل هدف نقطتين، ثم الدوريات الأقل نقطة ونصف، ثم في الأخير عدد من الدوريات الأقل تصنيفا يحصد نقطة واحدة.

وكان روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ أن يرفع رصيد أهدافه إلى 34 هدفا، بعدما أحرز هدفا في انتصار فريقه أمام فولفسبورج برباعية نظيفة.

كما سجل تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو هدفا في فوز فريقه أمام فيورنتينا بثنائية مقابل هدف، أمس السبت، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 28 هدفا، إضافة إلى تيمو فيرنر الذي سجل هدفي لايبزيج في اللقاء أمام أوغسبورغ، ليصبح عدد أهدافه 28 هدفا.

ويأتي ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية كالتالي:

1- روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ، 34 هدفًا، 68 نقطة

2- تشيرو إيموبيلي، لاعب لاتسيو، 28 هدفًا،  56 نقطة

3- تيمو فيرنر، لاعب لايبزيج، 28 هدفًا، 56 نقطة

4- إرلينج هالاند، لاعب سالزبورج  السابق، وبوروسيا دورتموند الحالي، برصيد 29 هدفًا، و50 نقطة

5- كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، 22 هدفًا، 44 نقطة

6- ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، 21 هدفًا، 42 نقطة

7- شون فايسمان، لاعب فولفسبرجر النمساوي، 26 هدفًا، 39 نقطة

8- جيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي، 19 هدفًا، 38نقطة

9- روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان، 19 هدفًا،38 نقطة

10- كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، 18 هدفًا، 36 نقطة

جدير بالذكر أن المصري محمد صلاح والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي يأتي في المرتبة الثالثة عشر بعدد 17 بواقع 34 نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن أول لاعب حاز على تلك الجائزة هو اللاعب أوزيبيو، لاعب بنفيكا البرتغالي، برصيد42 هدف، عام 1968، بينما كان آخر لاعب حصل عليها عام 2019، هو الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني برصيد 36 هدف.

وننوه إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أكثر اللاعبين حصدا لهذه الجائزة بعدد 6مرات، ويأتي من بعده كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعدد 4 مرات مع فريقه السابق ريال مدريد.

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