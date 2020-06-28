مستشار بأكاديمية ناصر: لدينا قدرة عسكرية قادرة على حماية مقدراتنا وأمننا القومي (فيديو)

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مصر أصبح لديها استراتيجية ردع عربية مصرية قادرة على منع كل من يفكر في تهديد مصلحة مصرية خارج حدودها؛ لكوننا نمتلك قدرة عسكرية قادرة على حماية مقدراتنا وأمننا القومي، معقبًا: "مبقاش في حد يقدر يطمع في مايتنا ولا غازنا ولا بترولنا، ولا حد يقدر يدبح ولادنا زي الفراخ ويشير الفيديوهات".

   

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك كيمياء بين الجيش والشعب المصري، مشددًا على أن ثورة يونيو فخر لجميع المصريين أنهم شعب من هذا الجيش وجيش من هذا الشعب، معقبًا: "لو مواطن مصري تألم الجيش كله يتألم قبله".

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن هناك مجلد تاريخي عنوانه "الجيش المصري في 7 آلاف سنة" شارك في إعداده جميع أساتذة التاريخ في مصر القديم والمعاصر، مناشدًا الشعب المصري بقراءة هذا المجلد للتعرف على تاريخ الجيش المصري.

هذا وقد قال ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إن ثورة 30 يونيو هى بمثابة العبور الثاني لمصر، مضيفا أن يوم 30 يونيو بمثابة نقطة تحول للمصريين سواء في الداخل أو الخارج، حيث تخلصوا من كابوس الإخوان.

وأشار "سعد"، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن الجالية المصرية في برلين، وفرانكفورت سيقومون بوقفات اليوم احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن الجالية المصرية في ألمانيا هى الظهير الشعبي المصري داخل ألمانيا، وخط الدفاع الأول.

وأضاف رئيس المنظمة المصرية الألمانية، أنه لو لم يقم المصريين بثورة 30 يونيو كنت مصر ستستقط مثل دول عربية، أو ستتحول لولاية عثمانية.

وفي سياق متصل بعث اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مواطني محافظة القاهرة بخالص التهاني بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة التي ستظل عنوانا لإرادة المصريين للحفاظ على هويتهم والانتصار لوحدتهم في مواجهة من يدعون للفرقة والانقسام، وسيذكر التاريخ عبور سيادتكم بالوطن بكل حكمة واقتدار وإعادة مصر لمكانتها الحقيقية وخلق مناخ آمن للاقتصاد والاستثمار وبناء مصر الحديثة".

"وبهذه المناسبة الغالية نتوجه إلى الله العلي القدير أن يمتع سيادتكم بموفور الصحة وأن يوفق سيادتكم ويسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية".

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