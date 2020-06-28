رامز أمير يستعرض لياقته.. والجمهور: "فخر العرب"

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:48 م
رامز أمير
رامز أمير
نادين نجدي


نشر الفنان رامز أمير، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام"


وكان رامز في الصورة يقفز في البحر بطريقة احترافية، وعلق على الصورة قائلاً:" في حب البحر"

حازت الصورة على الكثير من الاعجابات، وعلق الحمهور عليها قائلاً:"فخر العرب" وكتب معجب آخر :"عااش" ، وقال آخر:"ربنا يحفظك من كل شر".


اجرى الفنان رامز أمير مؤخرًا عملتين جراحتين في الساق، ويتعالج حالياً بالعلاج الطبيعي، بسبب تعرضه لإصابة أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور".


يذكر أن الفنان رامز أمير جسد شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.


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