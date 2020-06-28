بالأرقام والخطوات.. كيف انتصرت القارة السمراء على كورونا؟

تعاني أوروبا وأمريكا الشمالية من ضغط فيروس كورونا علي أنظمتها الصحية حيث يوجد في الولايات المتحدة الامريكية أكثر مليون من مصاب وتضم الهند 500 الف مصاب، نجحت القارة الأفريقية السيطرة علي عدد المصابين بفيروس كورونا رغم ضعف الامكانيات.





المصابين في أفريقيا

أعلن المركز الافريقي لمكافحة الامراض والوقاية، اليوم الأحد، أن اجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا في بلدان القارة الافريقية وصلت الى 371 الف اصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 9484 حالة.





أضاف المركز للاتحاد الافريقي، في اخر تحديث للحالة الوباء، أنه جنوب قارة أفريقيا سجل 137 الف اصابة، وفي حين بلغ اجمالي الاصابات في شمال قارة افريقيا 94 الف شخص، يصل أغلب الاصابات في غرب أفريقيا 71 الف شخص، سجلت شرق القارة 35 الف شخص، بينما وسط القارة 32 الف شخص





الوفيات في أفريقيا

أكدت بيانات المركز الأفريقي، عن حالات الوفيات بسبب الاصابة بالفيروس، سجلت القارة 4007 حالات وفاة منهم 2477 وفاة في شمال القارة، وسجلت جنوب القارة 1248 حالة، بينما وصلت اعداد الوفيات في غرب القارة 1041 حالة، أما الاصابات في وسط القارة فقد بلغت 7011 حالة.





أوضح المركز، أن عدد حالات الشفاء من مرض كورونا، في بلدان القارة هم حوالي 178 الف شخص، طبقا لبيانات المركز، تتصدر جنوب افريقيا المركز الاول في الدول الأكثر تضررا من الوباء حوالي اصابات بلغت131 الف اصابة بينما معدل وفيات وصل 2413 وفاة يليها مصر 63 الف اصابة و2708 وفيات ثم نيجيريا باصابات 24 الف حالة وعدد وفيات 558 حالة.





سيشل

سجلت سيشل، اليوم الأحد 28 يونيو، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي حالات الإصابة من 11- 20 حالة إصابة بدون حالة وفاة، وهذه أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في سيشل منذ 6 أبريل، عندما سجلت حالة الإصابة رقم 11 في البلاد.





خسرت سيشل، صفة البلد الخالية من فيروس كورونا، أصبحت قارة أفريقيا بدون أي دولة حققت انتصار على الوباء، أصاب فيروس كورونا جميع الدول الأفريقية، وهم 54 دولة، ولم يستثنِ أي دولة، وكان آخرها مملكة ليسوتو، التي ظهر بها الفيروس في 13 مايو الماضي.





عدد المصابين

كشف تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يوجد 9،2 مليون مصاب بكورونا في العالم وحوالي 480 ألف وفاة، موضحا أن فيروس كورونا يتراجع في أوروبا وينتشر في العالم.





يوضح أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، أن التغلب على تفشي فيروس كورونا المستجد يحتاج التزام الحكومات مع ضرورة اليقظة الدائمة، ونشر مدير الصحة العالمية عبر حسابه الرسمي "تويتر"، يمكن التغلب على فيروس كورونا بالتزام الحكومة والمجتمع، يجب أن نظل يقظين، لا أحد آمن حتى يصبح الجميع بأمان".





كشفت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها من ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا المستجد مع رفع القيود فى عدد من الدول الأوروبية، حذر الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، من عجز فى اجهزة الأكسجين التى يحتاجها مرضى الحالات الصعبة من فيروس كورونا، والذين يعانون من مضاعفات خطيرة.





مضاعفات الجائحة

أوضح أدهانوم، أن ترك مرضى فيروس كورونا أصحاب الحالات الخطر بدون علاج، يحرم الخلايا والأعضاء من الأكسجين الذى تحتاجه، ما يؤدى فى النهاية إلى فشل الأعضاء والموت، مضيفا نجحت جميع الدول الأفريقية في تطوير معامل لإجراء الفحوص فيروس كورونا المستجد، وحذر أدهانوم من انتشار الجائحة



