أوقاف الإسكندرية تتسلم 4 آلاف و369 متر سجاد لتوزيعها على المساجد (صور)

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
تسلّمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الأحد، ٤٣٦٩.٦٠ متر سجاد لتوزيعها على المساجد الأكثر احتياجًا بالمحافظة، بحضور الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

ويأتي ذلك فى إطار حملة وزارة الأوقاف الكبرى برعاية الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتوزيع السجاد على مساجد الجمهورية تنفيذًا لخطة الفرش الموسعة التى تتبناها الوزارة.

وقال الشيخ محمد خشبة، إن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى خدمة بيوت الله عزوجل وصيانتها وإعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن.

في سياق آخر، أفتتح وكيل وزارة الأوقاف، مسجد الروبي التابع لإدارة أوقاف غرب، بحضور قيادات المديرية، وذلك بعد أن قام الأهالى بترميمه تحت إشراف مديرية أوقاف الإسكندرية.

وتبرع الأهالى ببوابة تعقيم ذاتية لتكون هى الثانية على مستوى المحافظة بعد مسجد المرسي أبو العباس التابع لإدارة أوقاف الجمرك، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ووجه "خشبة"، خلال الافتتاح، الشكر لرواد المسجد على هذا الجهد المبارك، مبينًا أن رواد بيوت الله - عز وجل - يتاجرون مع الله، وأن تجارتهم بإذن الله رابحة.

وكانت فتحت مساجد الإسكندرية أبوابها، أمس  السبت، لإستقبال المصلين، وبعد الإغلاق الذي شهدته طيلة 100 يوم، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشهدت المساجد توافد المصلين عليها لأداء فريضة صلاة الظهر، ورفع الأذان بها بالصيغة المعتادة بـ (حي على الصلاة) بدلا من (صلوا في بيوتكم)، مع الإلتزام بالقواعد التي وضعتها الأوقاف تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة فيما عدا الصلاة الأسبوعية "صلاة الجمعة".

وكان كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مسئولي شركة نهضة مصر بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم دور العبادة (المساجد والكنائس) علي مستوي المحافظة، وذلك استعدادا لفتح دور العبادة تدريجيا بدءا من غدا السبت وقبل استئناف استقبال المواطنين بها للحفاظ علي سلامتهم.

وقامت شركة نهضة مصر المنوط بها رفع القمامة من شوارع الإسكندرية، بعمل حملات مكبرة لتطهير وتعقيم دور العبادة من الداخل والخارج علي مستوي المحافظة وذلك بمعدات وأدوات الشركة.

ووضعت وزارة الأوقاف شروط لفتح المساجد، والتى تم اعتمادها وتعميمها على المديريات، وهي: "عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، عدم فتح دور المناسبات، عدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية، عدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها، استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، عدم فتح مصليات السيدات، عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة".

وشملت الضوابط أيضًا: "تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات، عدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف، فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، والإقامة عقب الأذان مباشرة، غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق، فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات إلا في حالة الضرورة القصوى، ضرورة ارتداء المصلين للكمامة، اصطحاب سجادة صلاة شخصية، وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها، متابعة التطهير والتعقيم المستمر، الفتح فى المرحلة الأولى للمساجد التى بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وفى حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا.

أوقاف الإسكندرية تتسلم 4 آلاف و369 متر سجاد لتوزيعها على المساجد (صور)
أوقاف الإسكندرية تتسلم 4 آلاف و369 متر سجاد لتوزيعها على المساجد (صور)
أوقاف الإسكندرية تتسلم 4 آلاف و369 متر سجاد لتوزيعها على المساجد (صور)
أوقاف الإسكندرية تتسلم 4 آلاف و369 متر سجاد لتوزيعها على المساجد (صور)
أوقاف الإسكندرية تتسلم 4 آلاف و369 متر سجاد لتوزيعها على المساجد (صور)
أوقاف الإسكندرية تتسلم 4 آلاف و369 متر سجاد لتوزيعها على المساجد (صور)
أوقاف الإسكندرية تتسلم 4 آلاف و369 متر سجاد لتوزيعها على المساجد (صور)
أوقاف الإسكندرية تتسلم 4 آلاف و369 متر سجاد لتوزيعها على المساجد (صور)
أوقاف الإسكندرية تتسلم 4 آلاف و369 متر سجاد لتوزيعها على المساجد (صور)
أوقاف الإسكندرية تتسلم 4 آلاف و369 متر سجاد لتوزيعها على المساجد (صور)

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