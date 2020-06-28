إعلامية CBC EXTRA تعلن تعافيها من كورونا

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أعلنت المذيعة دينا زهرة، تعافيها من فيروس كورونا المستجد،وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "زهرة" مذيعة " CBC EXTRA" قائله "الحمد لله بعد تمام التعافي من فيروس كورونا.. نلتقي بإذن الله اليوم الساعة ٦ مساءً على قناة إكسترا نيوز".



وكانت الإعلامية دينا زهرى قد أعلنت إصابتها بكورونا من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائله "أظهرت المسحة إصابتي بفيروس كورونا.. الحمد لله الأمور بخير حتى الآن.. على أمل أن نلتقي قريبًا بإذن الله"