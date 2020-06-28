نجم الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن مصيره مع الفريق
الأحد 28/يونيو/2020 - 05:28 م
حسام مجدي
اتخذ كريم بامبو
نجم نادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن مستقبله الفترة المقبلة في حالة رحيله عن صفوف
الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري.
وانتشرت العديد
من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل بامبو عن صفوف الزمالك
خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي مع الفريق
طوال هذا الموسم.
وتلقى بامبو العديد
من العروض للتعاقد معه في الصيف ولكنه يدرس العودة مرة أخرى إلى صفوف نادي الإسماعيلي.
وطلب كريم بامبو
من إدارة نادي الزمالك حسم مستقبله بشكل نهائي الأيام المقبلة ليستطيع تحديد وجهته
القادمة في حالة رحيله عن الأبيض.
وسيحسم الفرنسي
باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك موقف الراحلين عن الفريق خلال الأيام
القليلة القادمة وسيبلغ إدارة النادي بقراره.