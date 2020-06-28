نجم الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن مصيره مع الفريق

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

اتخذ كريم بامبو نجم نادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن مستقبله الفترة المقبلة في حالة رحيله عن صفوف الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري.

 

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل بامبو عن صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي مع الفريق طوال هذا الموسم.

 

وتلقى بامبو العديد من العروض للتعاقد معه في الصيف ولكنه يدرس العودة مرة أخرى إلى صفوف نادي الإسماعيلي.

 

وطلب كريم بامبو من إدارة نادي الزمالك حسم مستقبله بشكل نهائي الأيام المقبلة ليستطيع تحديد وجهته القادمة في حالة رحيله عن الأبيض.

 

وسيحسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك موقف الراحلين عن الفريق خلال الأيام القليلة القادمة وسيبلغ إدارة النادي بقراره.

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