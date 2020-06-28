تعرف على العمل الفني الجديد الذي يجمع أنغام و تركي آل الشيخ

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:45 م
أنغام
أنغام
نادين نجدي
أعلنت الفنانة أنغام عن تعاونها مع رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، في عملها الجديد.


فنشرت أنغام عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قائلة:"عمل جديد ومختلف يجمعني بالشاعر تركى آل الشيخ المختلف دائما سعيده بالتعاون الثاني معك ومش الأخير  بإذن الله".

قرر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني التنازل عن جميع القضايا المرفوعة على مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضائه مشددا على أنه يطالب عدم الزج باسمه في أي شأن رياضي بمصر. 

وكتب  تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "وصلني خبر وفاة والدة أخي الاستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي .. وأتقدم بخالص العزاء له ولأسرته الكريمة ... غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته ... إنا لله وإنا اليه راجعون ... وعند سيرة الموت والأحزان والآخرة وبعد تفكير عميق قررت التنازل عن كل القضايا المرفوعة سواء على مجلس الادارة أو عضو مجلس الادارة الذي اساء لي لوجه الله تعالى ... وأطلب من الجميع اقفال هذه المواضيع تمامًا وعدم الزج باسمي في أي شأن رياضي داخل مصر ...  وأحب أن أوضح أن كل ما يتداول عني من اخبار غير صحيحة ... هذا الباب اتقفل بالضبّة والمفتاح ... وختامًا أذكر الايه الكريمه (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) ... حفظ الله مصر والمملكة والشعبين الكريمين ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... اخوكم".

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