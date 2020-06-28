الإعلامية داليا أبو عمر تعلن تعافيها من كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أعلنت الإعلامية داليا أبو عمر،اليوم تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال مشاركتها منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت "أبو عمر" قائله "صباح الخير انا خفيت الحمد لله عدت علي خير المهم بقي ان كورونا هانم ادتني كل الاعراض بسخاء، حتي الأعراض النادرة والاعراض اللي بتيجي للأطفال كانت عامل باكديج لطيف ليا الصراحة الست كريمة سخية، لكن جت بقي عند اجسام مضادة وقالت لك لأ فأنا طبيًا خفيت، وماحدش رجاءًا يدخل يقولي ازاي مافيش أجسام مضادة، لان للاسف مش كل الناس بتكون أجسام مضادة، حسب شرح الدكتور دي حاجة متعلقة بالمناعة وانا مناعتي ضعيفة المهم الفيروس ده شرير".

وتابعت قائله "نصيحة بما إن ما فيش معلومة بتقول جسمك هيتعامل معاه ازاي فبلاش تقرب منه، ولا تخليه يقرب منك، شكرا لكل اللي سأل عليا ربنا يخليكم وربنا ما يحرمني من سؤالك".

الإعلامية داليا أبو عمر شاركت في عدد من القنوات المصرية،وقامت بتجربة التمثيل من خلال مسلسل "الوحدة".

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