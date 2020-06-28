بصورة من الشاطئ.. أحدث ظهور لرانيا منصور

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:39 م
رانيا منصور
رانيا منصور
فايقة محمد عادل
غازلت النجمة رانيا منصور جمهورها بصورة من الشاطئ ، وذلك بنشر صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا مرتدية بكيني باللون الأخضر ، وتفاعل الكثير من مجبيها مع الصورة وعلق أحد متابيعها قائلا "بساطة وجمال ملهاش حل"

يذكر أن أحدث أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، ومن بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.

تشارك رانيا أيضاً في بطولة مسلسل "اسود فاتح" المقرر عرضه السباق الرمضاني القادم لهام 2021 ، وهو بطوله هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا، من إخراج كريم العدل وتأليف أمين جمال ومن إنتاج شركة "الصباح وان"، حيث يدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي وستكون تصوير مشاهد الحلقات بين مصر ولبنان .

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