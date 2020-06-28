عاجل.. عمرو الليثي يحرر محضرًا ضد "النهار" (التفاصيل الكاملة للخلافات)

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

بشكل رسمي، أعلن الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، اعتذاره عن الاستمرار في العمل في قناة النهار، وقد ابلغ محاميه الأستاذ طارق جميل سعيد بإبلاغ القناة باعتذاره بشكل رسمي عن الاستمرار في العمل.

 

وعلمت مصادر أن الإعلامي عمرو الليثي، قام بتحرير محضرًا بقسم الشيخ زايد برقم " ٢٠٣١" اداري  بتاريخ ٢٤ يونيو الجاري، ضد رئيس مجلس إدارة المحطة، علاء الكحكي، لعدم حصوله على راتبه لمدة ٦ أشهر.

 

وكانت شبكة تليفزيون النهار قد تعاقدت مع الإعلامي عمرو الليثي رئيسًا لقنوات الشبكة، منذ  سبتمبر ٢٠١٨، بالاضافة الي تقديمه برنامج "واحد من الناس" علي شاشة القناة.

 

رحيل وتعاقدات جديدة

 

يبدو أن تعاقد "النهار" مع الإعلامي محمد الباز، كان سببًا ريئسيًا في إعلان عمرو الليثي رحيله عن القناة، حيث أعلنت القناة الأسبوع الماضي عن تعاقدها مع محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة الدستور، وانضمامه إلى شبكة تليفزيون النهار، وذلك بعد رحيله من تقديم برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور.

 

 كما أصدر علاء الكحكى رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار قرار بتعيين الاعلامى محمد الباز مستشارا للشبكة للشئون السياسية والإعلامية.

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