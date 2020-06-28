بكلمات مؤثرة.. ليلى علوي تنعى الناقدة نعمة الله حسين

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
نادين نجدي




نعت الفنانة ليلى علوي الناقدة نعمة الله حسين، التي توفت اليوم الأحدد ، عبر صفحتها الرسمية بخاصية استوري لموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

فنشرت ليلى صورة للناقدة معلق عليها قائلة: "فقدنا اليوم اسم كبير وقيمة كبيرة للنقد والفن السينمائي المصرى بوفاة الناقدة نعمة الله حسين،  فكانت الصديقة العزيزة والصحبة الكريمة فى السفر"


واستكملت حديثها قائلة"نعزى انفسنا ومحبي الفن فقدان تلك الشخصية الراقية وذلك القلم الموضوعي المحب للفن لمحبيها الصبر والسلوان اسكنها الله فسيح جناته" 


يذكر ان الناقدة السينمائية نعمة الله حسين توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض. 


تنتمي الناقدة نعمة الله حسين إلي الجيل الثاني من نقاد السينما في مصر، وأولت اهتمامها بالسينما العالمية خاصة السينما الفرنسية، وأصدرت عددا من الكتب في النقد السينمائي، كما قدمت كتابا عن النجمة نادية لطفي لتكريمها في المهرجان القومي للسينما المصرية.


وشغلت منصب نائب رئيس تحرير مجلة آخر ساعة لسنوات طويلة ومثلتها في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وكانت عضوا بالمكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومستشارا فنيا لعدد من المهرجانات العربية منها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ومهرجان أيام السينما الجزائرية.


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