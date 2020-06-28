سلمى أبو ضيف تستمتع بالأجواء الصيفية

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شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة من أحدث جلسات تصوير لها،بملابس سوداء صيفية وقبعة، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "أبو ضيف" أثناء استمتاعها بشمس الصباح في أجواء صيفية، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات فقال أحدهم "أحلى سلمى في الدنيا"،وقال آخر "بحب ستايلك".



يذكر أن آخرأعمال الفنانة سلمى أبو ضيف فيلم "بنات ثانوي"، والذي حقق إيرادات عالية وقت طرحه، وشاركها في هذا العمل عدد من الفنانين منهم محمد الشرنوبي، وجميلى عوض وهنادي مهنى.