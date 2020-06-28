طريقة تحضير فطائر الجبن بالبقدونس

المقادير

- بيضة

- 1/2 كوب الزيت النباتي

- معلقة من البيكنج بودر

- معلقة من الملح

- كوب من الحليب

- 1/1/2 كوب من الطحين

- 1/2 كوب من البقدونس

- كوب من الجبنة البيضاء





طريقة التحضير

اخلطي البيضة مع الزيت والحليب في وعاء حتى تمتزج المكونات.

أضيفي البيكنج باودر والملح والطحين واخلطي المزيج حتى تتكون عجينة لينة.

أضيفي البقدونس والجبن وقلبي المكونات.

اصنعي كرات متوسطة من العجين وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة بشكل متباعد.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة حتى تنضج وتتحمر.