عاجل.. أول رد من حسن شاكوش بعد انفصاله عن خطيبته

كل شئ قسمة ونصيب".



وكتب والد خطيبة حسن شاكوش عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله قدر وضحت فى أولها وسامحينى يا حبيبتى إنى مش اديتك فرصة انك تاخدى وقتك وتفكرى وقررت فسخ خطوبتك.. واللى جاى إن شاء الله أحسن وربنا يختارلك الصالح".







احتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش يوم الأحد 7 يونيو على فتاة من خارج الوسط الفنى، ولم يعزم الكثير بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وكان الاحتفال اخل إحدى فيلات مدينة نصر.







علقت خطيبة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بطريقة ساخرة على انفصالهما من خطيبها بطريقة ساخرة كاتبة لأحد أصدقائها:" لا وقت للاحزان دعنا ننسي اخطاء الماضي ونعمل اخطاء جديده".وقال حسن شاكوش في تصريحات صحفية عقب انفصاله:"