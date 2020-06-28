عاجل.. أول رد من حسن شاكوش بعد انفصاله عن خطيبته

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:05 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
نادين نجدي
علقت خطيبة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بطريقة ساخرة على انفصالهما من خطيبها بطريقة ساخرة كاتبة لأحد أصدقائها:" لا وقت للاحزان دعنا ننسي اخطاء الماضي ونعمل اخطاء جديده".


وقال حسن شاكوش في تصريحات صحفية عقب انفصاله:"كل شئ قسمة ونصيب".

وكتب والد خطيبة حسن شاكوش عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله قدر وضحت فى أولها وسامحينى يا حبيبتى إنى مش اديتك فرصة انك تاخدى وقتك وتفكرى وقررت فسخ خطوبتك.. واللى جاى إن شاء الله أحسن وربنا يختارلك الصالح".



احتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش يوم الأحد 7 يونيو على فتاة من خارج الوسط الفنى، ولم يعزم الكثير بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وكان الاحتفال اخل إحدى فيلات مدينة نصر.


أخبار تهمك

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

منذ حوالي 7 ساعات

قبل أيام من صرفها.. ننشر قائمة المستحقين لـ"العلاوات الخمس"

منذ ساعتين

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يصر على ضم القاطرة الإفريقية للأهلي

منذ ساعة

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

"الشياطين الصغار".. وسيلة جديدة لنقل عدوى كورونا بين الكبار

منذ حوالي 8 ساعات

أجايي يحسم مصيره مع الأهلي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- الأهلي يحدد المقابل المادي للموافقة على انتقال ناصر ماهر لناسيونال ماديرا البرتغالي

منذ نصف ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

منذ 18 دقيقة

عاجل.. نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية للثانوية

منذ حوالي 4 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:41 م

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

04:51 م

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

09:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن