ترتيب الدوري الايطالي قبل مباريات اليوم

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:52 م
بوابة الفجر
محمد جمال
تقام اليوم عدة مباريات ببطولة الدوري الايطالي ضمن لقاءات الجولة ال 28 يعد أبرزهم لقاء ميلان ضد روما وانتر ميلان ضد بارما.

وكانت أقيمت عدة مباريات امس بالدوري الايطالي كان أبرزها استمرار لاتسيو فى الصراع مع يوفنتوس والفوز على نظيره فيورنتينا بهدفين لهدف ،بينما كان فاز كالياري على تورينو برباعية مقابل هدفين وتعادل جنوي مع بريشيا بهدفين لكل فريق .

بينما يسعى اليوم ميلان للفوز على روما من أجل الاقتراب من المربع الذهبي وأيضا يسعي انتر ميلان للفوز على بارما للإستمرار فى ملاحقة كل من لاتسيو ويوفنتوس

ترتيب الدوري الايطالي


يوفنتوس 69 نقطة

لاتسيو 65 نقطة

انتر ميلان 58 نقطة

اتالانتا 54 نقطة

روما 48 نقطة

نابولي 42 نقطة

بارما 39 نقطة

ميلان 39 نقطة

هيلاس فيرونا 38 نقطة

كالياري 38 نقطة

بولونيا 34 نقطة

ساسولو 33 نقطة 

فيورنتينا 31 نقطة

تورينو 31 نقطة

أودينيزى 28 نقطة

سامبدوريا 26 نقطة

جنوي 26نقطة 

ليتشي 25 نقطة

سبال 18 نقطة

بريشيا 18 نقطة

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